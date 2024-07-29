Москва, 29 июля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Личное участие президента России Владимира Путина в судьбе Донбасса и Новороссии позволяет быстро преображать эти регионы, обеспечивать людей достойными условиями для жизни вопреки агрессии украинских неонацистов. Об этом 29 июля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова, комментируя рабочую встречу президента России Владимира Путина с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российский лидер обсудил с главой региона вопросы социально-экономического развития ДНР, в том числе рост налоговых поступлений в бюджет республики, открытие новых промышленных предприятий и увеличение показателей в угольной отрасли.

Карпова подчеркнула, что благодаря усилиям президента России Донбасс и Новороссия быстро преображаются. Проблемы этих регионов постоянно находятся на повестке дня главы государства. Российский лидер активно взаимодействует с руководством республик и общается с жителями, в том числе в рамках общероссийских мероприятий.

«Жители ДНР чувствуют поддержку президента и связывают с ним надежду на будущее. Об этом свидетельствует колоссальное доверие к президенту со стороны жителей. Результаты референдума по воссоединению с Россией и выборов, прошедших в марте текущего года, подтверждают это. Защита исторически русских земель — задача всех структур власти. Обеспечение этой задачи неразрывно связано с улучшением жизни людей. Именно об этом говорит президент», — отметила эксперт.

Жители ДНР должны видеть перспективы для себя и для своих детей, быть уверены в том, что у них будут достойные условия для жизни и работы — такова принципиальная позиция главы государства. Он уделяет этому вопросу особое внимание и направляет дополнительные ресурсы на реализацию заявленных планов, подчеркнула Карпова.

Сейчас мы видим, что Донбасс становится точкой роста России. Повестка в регионе — это повестка развития и позитивных изменений. Безусловно, базовая задача — обеспечение безопасности, освобождение всей территории и устранение угроз на будущее, добавила она.

«Путин ясно заявил, что ДНР навсегда стала частью России и, если киевский режим хочет остановить катастрофу на Украине, он должен вывести свои войска со всей территории региона. Глава государства неоднократно подчёркивал, что военные действия и обстрелы не должны препятствовать развитию ДНР. Восстановление целых городов, строительство и ремонт социальных учреждений, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры идёт активными темпами. Донбасс возвращает себе традиционную роль в экономике и промышленности России. Этот регион будет работать на благо всей страны», — подчеркнула Карпова.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным президент России Владимир Путин акцентировал направления, требующие особого внимания: среди них аварийное жильё и вопрос водоснабжения. Глава ДНР в свою очередь проинформировал президента о динамике строительства, разработке мастер-планов городов и стратегии развития Азовской акватории.

24 июля Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию субъектов РФ подчеркнул, что исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы на будущее и для себя, и для своих детей.

Кроме того, глава государства назвал безопасность новых регионов приоритетом. При этом, указал президент, необходимо ускоренными темпами ремонтировать жильё, строить современные дома, социальные и транспортные объекты, создавать условия для динамичного развития промышленности, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, экономики в целом.