Москва, 29 июля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер обсудил с главой региона вопросы социально-экономического развития ДНР, в том числе рост налоговых поступлений в бюджет республики, открытие новых промышленных предприятий и увеличение показателей в угольной отрасли.

Гавриил Григоров/ТАСС

В частности, президент акцентировал направления, требующие особого внимания: среди них аварийное жильё и вопрос водоснабжения.

«Свыше 27% жилого фонда в республике — это аварийное жильё, к сожалению. Всё связано с боевыми действиями, да и просто с тем, что долгие годы, десятилетиями, может быть, в прежние времена не уделяли этому должного внимания. Это первое. И второе — это то, что Вы, конечно, самостоятельно тоже решить не сможете, — это водоснабжение. На эти темы прошу вас обратить внимание и обращаю всегда внимание правительства Российской Федерации. Вы в контакте с федеральными органами уделите этому, пожалуйста, особое внимание», — сказал Путин.

Глава ДНР в свою очередь проинформировал президента о динамике строительства, разработке мастер-планов городов и стратегии развития Азовской акватории.

24 июля Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию субъектов РФ подчеркнул, что исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы на будущее и для себя, и для своих детей.

Кроме того, глава государства назвал безопасность новых регионов приоритетом. При этом, указал президент, необходимо ускоренными темпами ремонтировать жильё, строить современные дома, социальные и транспортные объекты, создавать условия для динамичного развития промышленности, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, экономики в целом.