Москва, 6 апреля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия успешно продолжают работу над формированием единого рынка электроэнергии. Об этом 6 апреля, как сообщил ТАСС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«К подписанию готовится договор по формированию единого электроэнергетического рынка», — сказал он.

Путин также сообщил о продолжении процесса по объединению газового и нефтяного рынков двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что совместно с Россией было реализовано 60 научно-технических проектов. Теперь многие разработки помогают проводить импортозамещение в условиях санкций.