Москва, 29 июля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев приговорён к 13 годам колонии и штрафу за коррупционные преступления, постановил 29 июля Московский гарнизонный военный суд. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сергей Бобылев/ТАСС Михаил Барышев

Судья уточнил, что по совокупности преступлений Барышеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 25 млн рублей. Кроме того, экс-начальника ЦСКА лишили государственных наград и права занимать государственные должности в течение десяти лет после освобождения.

Барышеву инкриминировали четыре эпизода получения взяток, покушение на побег, превышение должностных полномочий и мошенничество. Вину он не признал.

Его заместителя Андрея Хамазина — второго фигуранта дела, который дал признательные показания, — приговорили к девяти годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, Барышева арестовали в ноябре 2018 года. Уголовное дело было связано коррупцией и хищениями при подготовке к III зимним Всемирным военным играм, которые состоялись в Сочи в 2017 году.