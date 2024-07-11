Москва, 11 июля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых превышает 1 тыс. человек, могут обязать передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Инициативу по идентификации публичных каналов обсуждают в Госдуме. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сейчас по закону, публикуемая без использования СМИ информация, которую пользователи размещают на персональных страницах, должна включать в себя достоверные сведения о её обладателе или распространителе. При этом быть достаточной для его идентификации. Однако в большинстве случаев это требование не исполняется.

Согласно инициативе, пользователя, чья ежедневная аудитория превышает 1 тыс. человек, могут обязать сообщить в Роскомнадзор свои Ф. И. О. и контактную информацию для направления юридически значимых сведений.

«Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.

Также российским компаниям могут запретить распространять рекламу на страницах пользователей, которые не выполнили этого требования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года обязывал обладателей интернет-ресурсов (сайтов, блогов) с аудиторией свыше 3 тыс. пользователей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре, фактически блогеры приравнивались к СМИ.

Однако с 1 августа 2017 года Роскомндзор прекратил вести реестр блогеров. Юридически это связано с тем, что 29 июля 2017 года президент России подписал закон №276, отменивший те положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые регулировали деятельность блогеров.

Вместе с тем Роскомнадзор обратил внимание, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации.

В июле прошлого года ассоциация развития бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила штрафовать блогеров в России на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран. Кроме штрафа, ассоциация также призвала вносить в реестр иностранных агентов тех блогеров, которые будут систематически нарушать этот запрет.