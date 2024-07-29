Мелитополь, 29 июля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области завербованного россиянина, который через мессенджер Telegram передавал ВСУ данные о подразделениях ВС России для нанесения по ним ударов, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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«УФСБ России по Запорожской области задержан гражданин РФ, передавший украинской стороне сведения о ВС РФ», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что завербованный главным управлением разведки минобороны Украины житель Запорожской области собирал и передавал через Telegram сведения в отношении подразделений российской армии для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.

По данному факту против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».

Как передавало ИА Регнум, 26 июля россиянин, собиравший по заданию украинских спецслужб информацию о промышленном объекте в Санкт-Петербурге для дальнейшей атаки с использованием украинских беспилотников, получил 10 лет колонии строго режима. 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным по статьям о государственной измене и участии в террористической деятельности.

25 июля Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность жителя Хабаровска, собиравшего для военной разведки Украины информацию о российских военных. 39-летний хабаровчанин не поддерживал СВО и решил помогать киевскому режиму в ущерб безопасности России.