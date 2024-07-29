Москва, 29 июля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Россия развивает отношения с Венесуэлой во всех областях, в том числе и чувствительных, заявил на брифинге 29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва после избрания Николаса Мадуро на новый президентский срок расширение сотрудничества, в частности, в области обороны.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин

«Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и всех россиян, поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, выдвинувший свою кандидатуру на новый срок Николас Мадуро победил на выборах в Венесуэле. Об этом 28 июля объявил председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо. После обработки 80% протоколов Мадуро набрал более 5,15 млн голосов, что эквивалентно 51,20%. Главный оппонент Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалес получил более 4,44 млн голосов, или 44,2%.

Президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы. Российский лидер подчеркнул, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства. Путин выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента и дальше будет способствовать поступательному развитию двусторонних отношений по всем направлениям.