Донецк, 28 июля, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал в результате сброса на Донецк взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Об этом 28 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской пострадал мужчина 1965 года рождения», — написал он.

Глава города добавил, что пострадавший получил ранения грудной клетки, плеча и бедра. Его доставили в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля жительница города Горловки в ДНР получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), украинская армия за сутки 26 июля обстреляла территорию ДНР 16 раз, выпустив по региону 45 единиц различных боеприпасов. Донецк обстреляли девять раз, Горловку — семь.

25 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека, семеро пострадали. Ещё один ребёнок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе.