Донецк, 25 июля, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Два человека погибли и восемь, в том числе ребенок, пострадали при атаках украинских войск на Донецк и другие города Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 июля сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

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Он уточнил, что Петровский район Донецка подвергся обстрелу из ствольной артиллерии. В результате погиб мужчина и была ранена женщина. Ещё один мужчина, сотрудник «Донбассгаза», получил ранение при повторной атаке, когда ликвидировал последствия первого удара.

В Никитовском районе Горловки при артиллерийском обстреле один мужчина погиб и еще двое были ранены. Кроме того, ранения получили три женщины.

В Мариуполе сдетонировал взрывоопасный предмет, из-за чего пострадал мальчик 2016 года рождения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, отметил Пушилин.

Всего с начала суток украинские националисты совершили 25 атак с применением ствольной артиллерии и ударных беспилотников. Было выпущено около 60 боеприпасов, добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пушилин заявил, что украинские войска открывают огонь по мирным гражданам, которые пытаются эвакуироваться из прифронтовых населённых пунктов на территорию России. Он уточнил, что так происходит в Красногоровке и Торецке, со спасёнными людьми работают следователи.