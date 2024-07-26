Донецк, 27 июля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 45 единиц различных боеприпасов. Об этом 27 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«16 фактов вооружённых атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что на донецком направлении было зафиксировано девять обстрелов, на горловском — 7 обстрелов. Всего со стороны украинских войск было выпущено 45 единиц различных боеприпасов.

По данным представительства, в результате обстрелов никто не пострадал, повреждение получило одно транспортное средство — автобус.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека, семеро пострадали. Ещё один ребёнок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе.

26 июля украинские войска обстреляли село Масловка в Херсонской области. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате агрессии со стороны украинских войск пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Кроме того, при сбросе нескольких боеприпасов сильные повреждения получило частное домостроение в Алёшкинском городском округе.