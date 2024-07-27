Горловка, ДНР, 27 июля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Жительница Горловки (ДНР) получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил 27 июля глава города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Вследствие украинской вооружённой агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка», — написал Приходько.

В жилом массиве «Строитель» отключилась одна из подстанций. Троллейбусы будут ходить через депо по улице Беспощадного, предупредил глава города.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), с начала суток ВСУ 12 раз обстреляли Горловку.

В результате украинских атак без электричества остались посёлки Короленко, «Квартал 245», «Строитель» и посёлок шахты им. Н. А. Изотова. Повреждение получила линия мощностью 35 кВ, приостановлена работа фильтровальных станциё № 1, 2 и резервной насосной, сообщили в СЦКК.

Как сообщало ИА Регнум, по данным СЦКК, украинская армия за сутки 26 июля обстреляла территорию ДНР 16 раз, выпустив по региону 45 единиц различных боеприпасов. Донецк обстреляли девять раз, Горловку — семь.

В результате атаки ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области 26 июля ранения получили четыре человека, трое из которых — дети. Все пострадавшие — жители села Масловка.