Париж, 28 июля, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Семнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться во второй круг на летних Олимпийских играх в Париже. В матче первого круга турнира в одиночном разряде она проиграла представительнице Польши Магде Линетт.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу польки. В следующем круге Линетт встретится с итальянкой Жасмин Паолини.

Андреева выбыла из турнира в одиночном разряде, но ей ещё предстоит выступить в паре с Дианой Шнайдер и миксте с Даниилом Медведевым.

В мировом рейтинге Линетт занимает 48-е место, Андреева — 32-е.

Как сообщало ИА Регнум, российские спортсмены принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе. 15 июня МОК опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в ОИ. 28 июня этот список пополнили ещё восемь фамилий.

Российский теннисист и пятая ракетка мира Даниил Медведев 28 июля одержал победу в первом круге теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В первый день Олимпиады россиянин обыграл австралийского спортсмена Ринки Хидзикату. Встреча продлилась чуть больше часа и завершилась крупной победой Медведева со счетом 6:2, 6:1. Во втором круге российский теннисист встретится с победителем пары Робин Хасе (Нидерланды) — Себастьян Офнер (Австрия).

Во второй раунд турнира на Олимпийских играх успешно прошёл испанец Рафаэль Надаль. В матче первого раунда он одержал победу над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4. Встреча длилась 2 часа 32 минуты. Следующим соперником Надаля станет серб Новак Джокович.

На Олимпиаде в Париже теннисный турнир проходит на кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.