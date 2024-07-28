Париж, 28 июля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно прошёл во второй раунд турнира на Олимпийских играх в Париже.

Александр Щербак/ТАСС Рафаэль Надаль

В матче первого раунда Надаль одержал победу над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4. Теннисный турнир длился 2 часа 32 минуты.

Следующим соперником Надаля на корте станет сербский теннисист Новак Джокович.

На Олимпиаде в Париже теннисный турнир проходит на кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля российский теннисист и пятая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в первом круге теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Медведев обыграл австралийского спортсмена Ринки Хидзикату со счетом 6:2, 6:1.

Джокович 27 июля одержал победу над австралийцем Мэттью Эбденом в матче первого круга теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. Встреча длилась 53 минуты и завершилась со счётом 6:0, 6:1.