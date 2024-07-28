Химки, Московская область, 28 июля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» уверенно обыграл подмосковную команду «Химки» в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Григорий Сысоев/РИА Новости

Игра проходила на поле стадиона «Арена Химки» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились аргентинский полузащитник Эсекьель Барко (49-я минута), коста-риканский форвард Манфред Угальде (55-я) и сербский защитник Срджан Бабич (72-я).

Автором единственного мяча хозяев стал полузащитник Бутта Магомедов (90-я), забивший «гол престижа».

В первом туре РПЛ «Химки» дома сыграли вничью с махачкалинской командой «Динамо» (1:1), а «красно-белые» уступили на выезде «Оренбургу» (2:0).

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля санкт-петербургский «Зенит» разгромил «Рубин» в матче второго тура РПЛ. Проходившая в Казани встреча закончилась победой петербуржцев со счётом 4:0.

Ранее в этот же день московское «Динамо» уверенно обыграло в столичном дерби московский же «Локомотив» в матче второго тура РПЛ. Встреча закончилась победой динамовцев со счётом 3:1.

Клуб ЦСКА 27 июля разгромил всухую «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура РПЛ. Проходившая на домашнем стадионе нижегородцев игра закончилась разгромной победой «армейцев» со счётом 3:0.