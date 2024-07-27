Казань, 27 июля, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 4:0.

Салават Камалетдинов/РИА Новости

На 37-й минуте матча форвард «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт. На 44-й нападающий гостей Матео Кассьерра реализовал пенальти.

Во втором тайме «Зенит» довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте нападающий Педро забил третий мяч, а на 92-й минуте Вильсон Изидор установил окончательный счёт.

Таким образом, «Зенит» одержал вторую победу подряд на старте сезона 2024/2025 и набрал шесть очков. «Рубин» потерпел первое поражение, на счету команды три очка.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля «Зенит» в матче первого тура РПЛ на выезде одержал победу над «Крыльями Советов». Игра завершилась со счётом 4:0. Два мяча забил Глушенков.

27 июля «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.