Москва, 27 июля, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Александр Вильф/РИА Новости

На 13-й минуте матча полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе дальним ударом открыл счёт. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв восстановил равновесие.

На 60-й минуте защитник Милан Майсторович вновь вывел «Динамо» вперёд, а на 85-й минуте форвард Муми Нгамалё закрепил преимущество «бело-голубых».

«Динамо» одержало вторую победу подряд на старте сезона 2024/2025 и набрало шесть очков. «Локомотив» потерпел первое поражение, на счету команды три очка.

Как ранее передавало ИА Регнум, ЦСКА на выезде одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0. ЦСКА набрал четыре очка после двух матчей на старте сезона.

26 июля «Ростов» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. «Ростов» набрал четыре очка после двух игр.