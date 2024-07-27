Нижний Новгород, 27 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:0.

Григорий Соколов/РИА Новости

На 15-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт, на 50-й минуте защитник Игорь Дивеев удвоил преимущество «армейцев».

Окончательный счёт на 78-й минуте установил полузащитник ЦСКА Иван Обляков, который довёл дело до разгрома.

ЦСКА набрал четыре очка после двух матчей на старте сезона 2024/2025 чемпионата России. «Пари НН» потерпел второе поражение подряд.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля футбольный клуб «Ростов» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. «Ростов» набрал четыре очка после двух матчей на старте сезона.

20 июля санкт-петербургский «Зенит» в матче первого тура РПЛ на выезде одержал победу над «Крыльями Советов». Игра завершилась со счётом 4:0. Два мяча забил новичок «Зенита» Максим Глушенков.