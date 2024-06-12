Москва, 27 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Украинская армия за минувшие сутки потеряла до 1910 военных на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 27 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ.

«ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Козак», — заявил генерал-лейтенант.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» ВСУ за сутки потеряли до 425 военнослужащих, а также БТР М113 американского производства, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Группировки войск «Центр» за сутки нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая в ДНР. На этом направлении российские военные отразили три контратаки штурмовых, механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах населённых пунктов Ступочки, Катериновка, Максимильяновка и Северск в ДНР.

«Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих», — заявил Конашенков, говоря об украинских потерях в зоне ответственности Южной группировки войск.

На этом направлении российские бойцы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Вооружённые силы России также поразили 155-миллиметровую гаубицу М198 американского производства, два 105-миллиметровых орудия L-119 британского производства, 105-миллиметровое орудие М119 производства США.

Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили две украинские контратаки. Военные нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населённых пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск в Харьковской области. Суточные потери украинской армии на этом направлении составили до 165 военных.

В зоне ответственности подразделения войск «Восток» украинские военные потеряли до 125 военнослужащих, три гаубицы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. Потери ВСУ на этом направлении составили до 85 военных.

Как сообщало 27 июля ИА Регнум, российская армия уничтожила две станции радиоэлектронной борьбы и склад авиационных средств ВСУ. Конашенков уточнил, что ВС России за сутки нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ в 124 районах.

Минобороны 27 июля сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Лозоватское в ДНР. До этого, 23 июля, российские подразделения освободили населённый пункт Ивано-Дарьевка.