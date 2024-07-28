Путин с патриархом Кириллом осмотрели Александро-Невскую лавру
Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, сообщили 28 июля в пресс-службе Кремля.
Российский лидер в сопровождении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.
В Благовещенской церкви временно разместили главную святыню лавры — мощи святого благоверного князя Александра Невского.
Александро-Невская лавра является старшейшим из монастырей города. Её основали по указу Петра I в 1713 году. В 1724 году он перенес из Владимира в лавру мощи Александра Невского.
Как сообщало ИА Регнум, по завершении осмотра глава РПЦ наградил Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского. Орден входит в перечень высших орденов РПЦ, являясь пятым по старшинству орденом. У него три степени, а девизом является: «Не в силе Бог, а в правде».
25 июня патриарх Кирилл наградил освобождённого из украинской тюрьмы митрополита УПЦ Тульчинского и Брацлавского Ионафана орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Церемония награждения состоялась в Даниловом монастыре.