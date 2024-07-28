Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, сообщили 28 июля в пресс-службе Кремля.

Кадр из видео

Российский лидер в сопровождении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904940" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин приехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру

В Благовещенской церкви временно разместили главную святыню лавры — мощи святого благоверного князя Александра Невского.

Александро-Невская лавра является старшейшим из монастырей города. Её основали по указу Петра I в 1713 году. В 1724 году он перенес из Владимира в лавру мощи Александра Невского.

Как сообщало ИА Регнум, по завершении осмотра глава РПЦ наградил Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского. Орден входит в перечень высших орденов РПЦ, являясь пятым по старшинству орденом. У него три степени, а девизом является: «Не в силе Бог, а в правде».

25 июня патриарх Кирилл наградил освобождённого из украинской тюрьмы митрополита УПЦ Тульчинского и Брацлавского Ионафана орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Церемония награждения состоялась в Даниловом монастыре.