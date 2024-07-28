Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского.

РИА Новости/Михаил Терещенко Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Орден Святого благоверного князя Александра Невского — общецерковная награда Русской православной церкви, она входит в перечень её высших орденов, являясь пятым по старшинству орденом. У ордена три степени, и его девизом является: «Не в силе Бог, а в правде».

Этой награды удостаивают военнослужащих, дипломатов, государственных деятелей, священнослужителей, монашествующих и мирян, которые внесли выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нём народами, в развитие межгосударственных отношений и внешних связей РПЦ, а также внесших личный вклад в дело увековечения подвига Александра Невского, в том числе храмов и других связанных с его именем памятных мест.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня патриарх Кирилл наградил освобождённого из украинской тюрьмы митрополита УПЦ Тульчинского и Брацлавского Ионафана орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Церемония награждения состоялась в Даниловом монастыре.

Патриарх тепло приветствовал митрополита, отметив, что пребывание в месте заключения наложило свой отпечаток на священника. Кирилл также подчеркнул, что Ионафан попал в заключение на Украине, так как не захотел предать свои убеждения и отказаться от присяги РПЦ.