Куала-Лумпур, 28 июля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Идея провести совместную встречу в традиционных рубашках в стиле батик принадлежала малайзийской стороне, заявил 28 июля журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Telegram-канал Марии Захаровой

«Вчера, когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой и летели сюда, чтобы мой визит провести, он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведём эти переговоры оба в национальных малайзийских рубашках», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства сразу согласился, так как это для него вопрос вежливости. Он отметил, что получить такое предложение от малайзийской стороны было приятно.

На встречу с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и главой МИД страны Мохамадом Хасаном российский министр надел сине-зелёную тёмную рубашку батик со светло-голубыми узорами в виде звёзд с двенадцатью лучами.

Как передавало ИА Регнум, на встрече Малайзия выразила заинтересованность в сближении с группой БРИКС. Россия будет поддерживать это стремление, отметил Лавров. Также он заявил, что страны Юго-Восточной Азии видят в России сторону, способную стабилизировать ситуацию на фоне бесцеремонных действий внерегиональных держав, в том числе США.

Рубашка батик стала не единственным подарком российскому министру от Малайзии. В ходе его поездки в Куала-Лумпур Лаврову преподнесли именную майку национальной сборной по футболу. Фотографию Лаврова с подарком опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.