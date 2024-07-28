Куала-Лумпур, 28 июля, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе его поездки в Куала-Лумпур помимо национальной рубашки из батика подарили именную майку сборной Малайзии по футболу. Об этом 28 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram-канал Марии Захаровой

«В Куала-Лумпуре Сергею Лаврову подарили не только национальную малайзийскую рубашку из батика, но и именную майку сборной Малайзии по футболу», — написала она в своём Telegram-канале.

Дипломат также опубликовала фотографию, на которой Лавров вместе с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном демонстрируют именную майку малайзийской сборной по футболу с именем главы МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июля Лавров встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Перед этим глава МИД России провёл переговоры с малайзийским коллегой. Кроме того, стороны обменялись нотами об установлении сотрудничества между Дипломатической академией МИД России и Институтом дипломатии и международных отношений МИД Малайзии.

На пресс-конференции по итогам визита Лавров заявил о том, что Малайзия выразила заинтересованность в сближении с группой БРИКС. Министр уточнил, что Россия намерена поддерживать это стремление.