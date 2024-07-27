Курск, 27 июля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Двое мирных жителей получили ранения в Курской области в результате атаки украинского БПЛА, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В деревне Елизаветовке Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на двоих рыбаков», — сообщил Смирнов.

Раненых госпитализировали в Глушковскую районную больницу. Врачи оказали им необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, Смирнов в предыдущем посте, опубликованном полчаса назад, проинформировал о ранении ещё одного мирного жителя Глушковского района. Украинский дрон нанёс удар по легковой машине в селе Сергеевка. Водителя госпитализировали с ранениями.

Минобороны сообщало, что за ночь над Курской областью сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего за ночь над территорией России уничтожили 14 украинских дронов.