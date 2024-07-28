Москва, 28 июля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев не сомневается в том, что астронавты США в конце 1960-х высаживались на поверхность Луны.

NASA

«Я считаю, что они были на Луне. 12 человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет», — привёл его слова телеканал РЕН ТВ.

Космонавт отметил, что выдвигающие теории о постановке сцены прилунения люди, по его мнению, не являются специалистами, а потому их слова похожи на утверждения о том, что Земля плоская.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Артемьев заявил, что множество людей верят в то, что Земля плоская, из-за невежества и недостатка образования. По его словам, некоторые люди подвергают сомнениям всё и даже не верят, что Юрий Гагарин летал в космос.

Учёные из Китая 24 июля нашли следы воды в образцах лунного грунта, который доставил на Землю зонд «Чанъэ-5». В грунте обнаружили гидратированный минерал с массовой долей воды около 41%.