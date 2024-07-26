Москва, 26 июля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Некоторые люди продолжают верить в то, что Земля плоская, от невежества. На это надо реагировать с юмором, заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.

Сергей Савостьянов/ТАСС Олег Артемьев

Он отметил, что есть люди, которые всё подвергают сомнению: не верят, что Юрий Гагарин летал в космос, что американцы были на Луне, что Земля круглая.

«Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни — он может быть подвержен сомнению», — процитировала «Газета.Ru» Артемьева.

Он добавил, что ни в коем случае не стоит вступать в споры с такими людьми, а стоит относиться к этим убеждениям с юмором.

Как сообщало ИА Регнум, космонавт-испытатель Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Герой России Андрей Борисенко рассказал о впечатлениях, которые испытал, впервые увидев Землю из космоса.

Он признался, что главной стала мысль о том, как же красивая наша планета. Борисенко добавил, что те снимки, которые космонавты привозят или отправляют на Землю, не в полном объёме передают то, что видит человеческий глаз наверху.

По словам космонавта, на данный момент воочию увидеть эту красоту можно, только самостоятельно полетев в космос.

Ранее Артемьев пошутил, что при встрече с инопланетянами нужно сразу сделать селфи. После этого, по словам космонавта, следует начать съёмку всего происходящего, чтобы пришедшие потом люди поняли, что делать дальше с инопланетянами или с какой-то другой непонятной ситуацией.