Пекин, 24 июля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Китайские учёные обнаружили следы воды в образцах лунного грунта, доставленного на Землю зондом «Чанъэ-5». ОБ этом написал журнал Nature Astronomy.

NASA

Исследователи проанализировали лунный грунт. В нём обнаружили гидратированный минерал, в котором массовая доля воды составляет около 41%.

По словам учёных, его структура и состав похожи на земной фумарольный минерал, появившийся в результате реакции между горячим базальтом и насыщенными водой вулканическими газами.

Отмечается, что лунные минералы также содержат аммоний, что свидетельствует о более сложной истории дегазации Луны и указывает на её потенциал как ресурса для обитания.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня китайский зонд «Чанъэ-6» с лунным грунтом вернулся на Землю. По оценке агентство Xinhua, «Чанъэ-6» стал одной из самых сложных миссий Китая по освоению космоса.

Аппарат приземлился на обратной стороне Луны 2 июня и провёл работы по отбору проб. Он 4 июня стартовал с Луны с образцами и вышел на лунную орбиту. После этого зонд завершил стыковку с орбитальным аппаратом 6 июня и передал образцы. Орбитальный аппарат провёл на лунной орбите 13 дней, ожидая подходящей возможности вернуться на Землю.

Научный сотрудник Института геологии и геофизики Китайской академии наук Ян Вэй заявил, что доставленные образцы приведут к новым открытиям.