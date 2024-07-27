Киев, 27 июля, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Российская актриса Чулпан Хаматова не должна участвовать в кинофестивале в Венеции. С таким требованием выступили в министерстве иностранных дел Украины.

Артем Геодакян/ТАСС Чулпан Хаматова

«Чулпан Хаматова <…> снимается в фильме «Тихая жизнь» на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то что она покинула Россию, её прошлые связи с [президентом России Владимиром] Путиным вызывают вопросы», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

В министерстве отметили, что в прошлом актриса активно поддерживала российскую власть. Такие люди не должны находиться на красных дорожках мировых фестивалей, уверены в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Хаматова уехала из России в Латвию в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине. Она осудила действия России. После этого российский лидер подписал указ об исключении артистки, которая являлась соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», из попечителей фонда «Круг добра». В марте журналист Роман Супер в своём блоге заявил, что Хаматову уволили из театра «Современник».

В январе 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Минкультуры лишить Хаматову звания народной артистки России.

19 июня латвийское издание Delfi сообщило, что Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с её участием. Худрук театра Алвис Херманис был недоволен работой артистки, которая, по его мнению, портила его репутацию: билеты на постановки с её участием плохо продавались, а критики низко оценивали её актёрскую игру.

Ранее актриса дала интервью латвийским репортёрам, в котором снова раскритиковала россиян, заявив, что «жители зарубежья ведут себя более культурно».