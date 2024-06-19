Рига, 19 июня, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Уехавшую в Латвию актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра, передаёт издание Delfi.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как сообщает СМИ, художественный руководитель театра Алвес Херманис был недоволен работой артистки. По его словам, у неё не получилось стать частью труппы и «найти своего зрителя». Кроме того, работа актрисы портила репутацию театра: билеты на постановки с её участием плохо продаются, а критики низко оценивают актёрскую игру Хаматовой, пишет издание.

По информации Delfi, Новый Рижский театр пока официально не заявлял об увольнении актрисы, на его сайте лишь указано, что формат работы учреждения с артисткой может поменяться. При этом источник издания утверждает, что вопрос уже решён — Чулпан Хаматова покинет коллектив.

Комментировать напрямую эту ситуацию актриса не стала, а лишь рассказала журналистам, что, кроме спектаклей в Новом Рижском театре, у неё якобы есть много рабочих предложений. По её словам, некоторые проекты она развивает не только в Латвии, но и в других странах, и совмещать всю эту деятельность становится трудно.

23 марта 2023 года актриса написала заявление об увольнении из театра «Современник» по собственному желанию. Однако журналист Роман Супер в своём Telegram-канале заявил, что Хаматову уволили. Помимо этого, она дала интервью латвийским репортёрам, в котором снова раскритиковала россиян, заявив, что «жители зарубежья ведут себя более культурно».

После отъезда из России актриса попала под шквал критики в Латвии. Местные театральные эксперты не оценили роль Хаматовой в спектакле «Страна глухих», поставленном режиссёром Алвисом Херманисом. Известная латвийская журналистка Евгения Шафранек сравнила Хаматову с «диковинной обезьянкой», добавив, что её актёрские данные оставляют желать лучшего.