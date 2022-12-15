Москва, 15 декабря, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Актрисы Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт больше не входят в попечительский совет фонда «Круг добра». Указ об их исключении из попечителей благотворительного фонда подписал 15 декабря президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Вместо двух исключенных актрис в состав совета включена уполномоченный по правам детей при президенте РФ Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий, депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк («Единая Россия»).

Также стало известно об исключении из попечительского совета общественницы, основательницы фонда «Старость в радость» Елизаветы Олескиной и депутата Госдумы РФ Ларисы Фечиной («Единая Россия»).

Напомним, актриса Чулпан Хаматова, которая являлась соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», выехала с семьей из России в Латвию после начала спецоперации на территории Украины, осудив действия властей России. Также из-за СВО выехала в Италию актриса Ксения Раппопорт.