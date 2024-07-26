Самара, 26 июля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Алексей Даничев/РИА Новости

На 44-й минуте защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков срезал мяч в свои ворота. На 62-й минуте нападающий Егор Голенков удвоил преимущество ростовской команды.

Спустя три минуты полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско отыграл один мяч, но на 73-й защитник «Ростова» Андрей Лангович забил гол и установил окончательный счёт.

«Ростов» набрал четыре очка после двух матчей на старте сезона. «Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля санкт-петербургский «Зенит» в матче первого тура РПЛ на выезде одержал победу над «Крыльями Советов». Игра завершилась со счётом 4:0. Два мяча забил новичок «Зенита» Максим Глушенков.