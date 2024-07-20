Самара, 20 июля, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Футболисты петербургского «Зенита» в матче первого тура чемпионата России 2024–2025 годов 20 июля на выезде с крупным счётом обыграли самарские «Крылья Советов».

Александр Вильф/РИА Новости

Игра завершилась со счётом 4:0. Два мяча забил новичок «Зенита» Максим Глушенков, по одному разу отличились Маттео Кассьерра и Педро.

В другом матче первого тура московский «Локомотив» со счётом 3:2 обыграл дебютанта турнира — «Акрон» из Тольятти.

Также в матчах первого тура, которые состоятся 20 июля, «Ростов» на своём поле сыграет с московским ЦСКА, а столичное «Динамо» примет воронежский «Факел».

Ещё четыре игры стартового тура состоятся 21 и 22 июля.

Как передавало ИА Регнум, «Зенит» в первом официальном матче сезона 2024–2025 годов, финале Суперкубка России одержал победу над «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 4:2. Забитыми мячами в составе петербургской команды отметились Родриган, Вендел и Глушенков (дважды). Голы «Краснодара» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов.

«Зенит» объявил о переходе Глушенкова 20 июня. Сумма трансфера составила 6,3 млн евро. Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года и включает опцию продления на один сезон. Ранее Глушенков выступал за московский «Локомотив».