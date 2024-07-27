Волгоград, 27 июля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с места крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На кадрах виден столб густого чёрного дыма, поднимающегося с места падения.

«Облако уже большое становится. Да, горит», — говорит за кадром очевидец.

Как сообщало ИА Регнум, истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области 27 июля. Как уточнили в Минобороны, это произошло в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полёта.

Экипаж успел катапультироваться, жизни лётчиков ничего не угрожает. В ведомстве также отметили, что полёт проходил в безлюдной местности, разрушения на земле отсутствуют. Боекомплекта на борту воздушного судна не было.

В Минобороны заявили, что предварительной причиной падения борта стала техническая неисправность. На место инцидента прибыла комиссия Военно-космических сил России.

11 июня в Минобороны сообщили о крушении Су-34 в горной местности в Северной Осетии. Отмечалось, что военный самолёт проводил плановый учебно-тренировочный полёт. По предварительной информации, причиной крушения истребителя-бомбардировщика стала техническая неисправность. Члены экипажа разбившегося Су-34 погибли.