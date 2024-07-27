Волгоград, 27 июля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом 27 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Валентин Капустин/РИА Новости

«В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что авиакатастрофа произошла в безлюдной местности, истребитель-бомбардировщик проводил полёт без боекомплекта.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. На месте инцидента работает комиссия Воздушно-космических сил России.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о крушении в Жиздринском районе вертолёта Ми-28. Он уточнил, что на место авиакатастрофы прибыли оперативная группа и сотрудники спасательных служб.

Позднее в этот же день в Минобороны назвали техническую неисправность предварительной причиной крушения Ми-28 в Калужской области. В ведомстве отметили, что падение летательного аппарата произошло в безлюдной местности и потому повреждений на земле нет. Экипаж вертолёта погиб в результате падении.