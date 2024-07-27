Курск, 27 июля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в День памяти детей — жертв войны в Донбассе выразил глубокое сочувствие всем семьям, потерявшим своих близких.

Петр Ковалев/ТАСС Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

«Мы скорбим и выражаем глубокое сочувствие всем семьям, которые потеряли своих близких. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы такие трагедии больше никогда не повторились. А страдания детей всегда будут напоминать о необходимости защищать мир и беречь каждую жизнь», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Он отметил, что гибель каждого ребёнка является невосполнимой потерей для всех. Курская область как приграничный регион также столкнулась с сущностью украинских неонацистов. Врио губернатора выразил уверенность, что те, кто принимал личное участие в военных преступлениях, будут наказаны.

Смирнов напомнил, что больше десяти лет назад Киев развязал войну против мирного населения Донбасса. Гибли тысячи людей, включая беззащитных детей. Трагедия Кристины Жук, которая 27 июля 2014 года, во время обстрела Горловки со стороны ВСУ, потеряла десятимесячную дочь, пытаясь до последней минуты защитить её своим телом, стала символом боли и горя.

«В Донецке появилась Аллея ангелов, где имена маленьких жертв напоминают о том, что они уже никогда не сыграют в свои любимые игры и не увидят маму», — написал он.

В ДНР 27 июля отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе. В этот день в 2014 году ВСУ нанесли массированный удар из установок «Град» по Горловке. В результате атаки украинской армии погибли 22 мирных жителя, включая четверых детей.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 июля заявил, что всего с 2014 года от действий украинских формирований в ДНР и ЛНР погибли не менее 304 детей, пострадали — 1427.

В Донецке 27 июля запустили в небо тысячу шаров с надписью «Ангелы Донбасса» в память о погибших детях. В этот день активисты возложили цветы к памятнику «Детям Донбасса».