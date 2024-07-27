Париж, 27 июля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Шесть южнокорейских пловцов 26 июля переехали из Олимпийской деревни в отель рядом с бассейном в городе Нантер из-за проблем с транспортом, сообщил портал RMC Sport.

Mohammed Badra/EPA/ТАСС

По информации издания, спортсмены национальной сборной предпочли переселиться в отель, который находится в пяти минутах пешком от спортивного объекта.

«Обычно дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает от 40 до 45 минут, но 25 июля нам потребовалось более полутора часов. Окна были заклеены скотчем, вероятно, опасаясь терактов», — приводятся в материале слова одного из пловцов.

Второй спортсмен сравнил шаттл без кондиционера с сауной, отметив, что на прохладной улице находиться куда комфортнее.

В отеле южнокорейские спортсмены планируют оставаться до 30 июля, подытожил портал. В этот день состоятся эстафеты 4×200 м вольным стилем.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля персонал пятизвездочного парижского отеля Hôtel du Collectionneur, в котором разместились члены Международного Олимпийского комитета, объявил забастовку из-за низких зарплат. Накануне церемонии открытия Игр в Париже группа работников выстроилась в коридоре люкс-отеля с плакатами «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады!», «Роскошный отель — нищенская зарплата» и «Верните нам наши социальные льготы!»

Газета L’Equipe 25 июля сообщила о том, что спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни перед началом Игр. По информации авторов публикации, не хватало таких простых продуктов, как яйца, также были претензии и к скорости пополнения тех или иных продуктов.