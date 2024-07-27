Казань, 27 июля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Аэропорты Казани и Нижнекамска после временной приостановки возобновили работу в штатном режиме, сообщил 27 июля пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

«В 11:00 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов, летевших в Казань», — сообщил Кореняко.

Представитель Росавиации сообщил, что ведомство вводило ограничительные меры в этих воздушных гаванях, чтобы обеспечить безопасность гражданских рейсов. Для этого экипажи самолётов, а также авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые меры.

Как сообщало ИА Регнум, Росавиация утром 27 июля ввела временные ограничения работы аэропортов Казани и Нижнекамска. С 09:30 мск аэропорт Казани приостановил приём и отправку самолётов. Как сообщал Кореняко, следовавшие в Казань рейсы перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

Международный аэропорт Казани имени Тукая несколько раз за последние два месяца закрывали по соображениям безопасности. Так, воздушная гавань приостанавливала приём и отправку самолётов 31 мая. В этот день такие же ограничения вводились в Нижнекамске. Позже аэропорт Казань временно закрывали 3 июня и 10 июня.