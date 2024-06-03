Казань, 3 июня, 2024, 14:25 — ИА Регнум. В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов самолётов, говорится в Telegram-канале Росавиации.

ТАСС/Soeren Stache/dpa

«В 13:00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты», — говорится в сообщении

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолётов.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов», — добавили там.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 июня Росавиация ограничивала работу казанского аэропорта для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Аэропорты Казани и Нижнекамска ввели утром 31 мая временный запрет на приём и вылет самолётов. Рейсы, следовавшие в Казань, перенаправляли в Самару.

Позже стало известно, что утром 31 мая российские силы противовоздушной обороны сбили над Татарстаном украинский дрон.