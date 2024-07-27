Москва, 27 июля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Временные ограничения ввели утром 27 июля в работе аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 27 июля с 09:30 мск на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска — введены временные ограничения», — говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В Росавиации также сообщили, что международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыт на приём и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением. Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая аэропорт Казани временно приостановил работу для обеспечения безопасности полётов. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. Позднее ограничения отменили.

В июне в аэропорту Казани ввели временные ограничение на работу аэропорта, затем их сняли. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолётов.