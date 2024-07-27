Москва, 27 июля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Украинская армия размещает свою авиацию на аэродромах третьих стран, в частности на территории Польши. Об этом 27 июля рассказал источник в силовых структурах.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

По его словам, которые привела Lenta.ru, Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют аэродромы третьих стран для ограничения возможностей нанесения огневого поражения по их самолётам армией России. Источник пояснил, что удар по территории таких стран приведёт к прямому столкновению РФ со странами Евросоюза и НАТО.

«При этом военные аэродромы на территории Украины ВСУ используют для дозаправки и пополнения боекомплекта», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что передаваемые Западом Киеву истребители F-16 будут базироваться на украинской территории. По его словам, США ожидают, что эти самолёты будут использовать для защиты Вооружённых сил Украины на фронте.

В декабре 2023 года в МИД РФ отметили, что использование военных баз в третьих странах, включая Польшу, Румынию и Словакию, для размещения Киевом военной авиации будет расценено как прямое участие этих государств в конфликте на Украине. Отмечалось, что в этом случае Россия вынуждена будет принять ответные меры.

Президент России Владимир Путин 19 июня назвал возможные поставки ВСУ F-16 и другого вооружения и техники для ударов по территории России грубым нарушением международных обязательств.