Москва, 27 июля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. За последние сутки на водоёмах в России погибли десять человек, в том числе один ребёнок. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Десять человек, в том числе ребёнок, погибли на водоёмах страны за прошедшие сутки», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в Чеченской Республике утонули купавшиеся в запрещённом месте в реке Терек подростки 14 и 15 лет. В Ростовской области утонул мужчина из компании рыбачивших на берегу Дона, а в Санкт-Петербурге на реке Кузьминке утонули двое молодых людей, у которых сдулся надувной матрас.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля пресс-служба МЧС РФ сообщила о 40 погибших за сутки на водоёмах людях, включая двух детей. В ведомстве также призвали жителей России соблюдать правила безопасности на воде.

Сотрудники спасательных служб 19 июля обнаружили в акватории Туапсинского района тело туристки, которую унесло в море на сапборде. По информации местных властей, сапборды трёх туристок унесло в море 11 июля. Одна из пропавших смогла вернуться на берег самостоятельно, другую нашли на расстоянии 400 метров от него, а третья пропала.