Москва, 21 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в российских водоёмах погибли 40 человек, в том числе двое детей, сообщила 21 июля пресс-служба МЧС РФ в своём Telegram-канале.

РИА Новости/ Владимир Федоренко

«40 человек, в том числе 2 ребёнка, погибли на водоёмах страны за прошедшие сутки», — сказано в сообщении.

Так, в Бурятии на карьере в микрорайоне Тулунжа утонули сразу три человека, которые пошли купаться в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один человек утонул в реке Сергинке в Пермском крае из-за того, что пренебрёг запретом купания в необорудованном для этого месте. По этой же причине мужчина утонул на реке Инзер в Башкортостане.

Также МЧС сообщило о поисках 15-летнего подростка в Ростовской области, который купался с мамой в необорудованном месте на реке Дон. В Красноярском крае на Енисее рыбаки заметили тонущего человека, которого уносило течение, водолазы ведут его поиски.

Министерство призвало россиян соблюдать правила безопасности на воде.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля спасатели обнаружили в акватории Туапсинского района Краснодарского края тело туристки, которую унесло в море на сапборде. Как заявили местные власти, сапборды трёх туристок унесло в море 11 июля. Одна из них вернулась самостоятельно, другая была найдена на расстоянии 400 метров от берега, а третья пропала. Тело утонувшей девушки обнаружили в районе села Ольгинка.

7 июля в городе Зиме Иркутской области в реке утонул подросток 2009 года рождения. Мальчика унесло течение после того, как он поскользнулся.