Туапсинский район, Краснодарский край, 19 июля, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили в акватории Туапсинского района Краснодарского края тело туристки, которую унесло в море на сапборде, сообщила 19 июля администрация района.

Petrov Sergey/Global Look Press

Тело утонувшей девушки достали из воды спасатели. Его обнаружили в районе села Ольгинка.

Приметы погибшей совпадают с приметами пропавшей девушки, которая ранее приехала на курорт из Ленинградской области, говорится в сообщении.

О поисках девушки, которая пропала, катаясь на сапборде в акватории Туапсинского района, сообщалось 12 июля. Как заявили местные власти, сапборды трёх туристок унесло в море 11 июля. Одна из них вернулась самостоятельно, другая была найдена на расстоянии 400 метров от берега, а третья пропала.

В спасательных работах были задействованы 40 человек, а также пять катеров и гидроциклы, добавили в администрации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Чёрном море на побережье Анапы турист утонул во время шторма.

До этого как минимум 61 человек утонул в результате кораблекрушения у берегов Ливии. Точная причина инцидента не указывалась, высказывались предположения, что мигранты погибли из-за высоких волн, затопивших судно.