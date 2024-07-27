Москва, 27 июля, 2024, 08:50 — ИА Регнум. В проект закона о нотариате предложили внести поправки, позволяющие увеличить предельный возраст нотариусов до 80 лет. Об этом 26 июля рассказал глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ходе него министр рассказал о подготовке законопроекта «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», в котором предусматривается ряд изменений к действующему законодательству.

«Предельный возраст нотариусов — 75 лет, сокращать не планируем. Наоборот, по решению палат, согласованному с органами юстиции, полномочия ежегодно можно будет продлевать до 80 лет», — сказал он.

В документе также предлагается ввести изменения в системе допуска в профессию, включая порядок проведения конкурсов. Кроме того, в нём также предлагается создать единые государственные квалификационные комиссии, отвечающие за процедуру отбора новых нотариусов.

«Комиссия будет состоять из восьми членов — три от юстиции, три от нотариальной палаты и два от исполнительной и законодательной власти региона», — пояснил Чуйченко.

Минюст также намерен установить контроль за деятельностью нотариусов путём введения единой проверки профессиональной деятельности и правил делопроизводства специальными комиссиями, в составе которых будут находиться представители органов юстиции и нотариата.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции подготовило правки в законопроект, согласно которому должны быть расширены полномочия сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). Документ затрагивает вопрос о применении физической силы, спецсредств (наручников, электрошокеров, палок и газовых устройств) и оружия в ходе задержания осуждённых.

Государственная дума 24 июля на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект, который разрешает приставам в ряде случаев применять огнестрельное оружие, физическую силу и спецсредства. Документ даёт им возможность применять оружие при задержании лица, которое совершает тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается скрыться, если иными средствами задержать подозреваемого не представляется возможным.