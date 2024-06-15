Москва, 15 июня, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Министерство юстиции подготовило правки в законопроект об уголовно-исполнительной системе, предполагающий расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). Документ 14 июня разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

Fsin.su ФСИН России

Правки затронут вопрос применения физической силы, спецсредств (наручников, электрошокеров, палок и газовых устройств) и оружия при задержании осуждённых. Уточняется, что изменения коснутся задержания преступников, которые оказывают сопротивление либо пытаются причинить вред окружающим или себе.

Также в тексте скорректировали процедуры цензурирования писем, почтовых карточек и телеграмм, которые приходят в места заключения. Правки предполагают, что порядок осуществления цензуры будет определять ФСИН, соблюдение норм контролировать администрация тюрьмы. Срок цензурирования посланий не может превышать трёх рабочих дней на русском языке и семи рабочих дней — на иностранном.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, который даст полиции право принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Законопроект, по мнению авторов, поможет унифицировать механизмы депортации и административного выдворения иностранцев и сосредоточить полномочия по высылке у полиции. Комитет предложил Совету Государственной думы рассмотреть вопрос о принятии проекта федерального закона в первом чтении 18 июня.