Москва, 24 июля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании 24 июля приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект, разрешающий судебным приставам в ряде случаев применять огнестрельное оружие, физическую силу и спецсредства. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин CfFfofM5X2ze9K17w

Право применения оружия и спецсредств, согласно действующему законодательству, имеют только приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Принятые поправки распространяют норму на всех сотрудников органов принудительного исполнения.

Так, приставам дали право применять оружие при задержании лица, которое совершает тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается скрыться, если иными средствами задержать подозреваемого не представляется возможным. При этом приставы должны будут предупредить гражданина о намерении использовать оружие и дать ему время на выполнение требований, если это не повлечет угрозу для жизни и здоровья. При необходимости приставы обязаны оказать медицинскую помощь тем, кому нанесли травмы.

Также сотрудников органов принудительного исполнения обязали проходить специальную подготовку и периодические проверки.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля комиссия по законопроектной деятельности правительства России поддержала законопроект Минюста о наделении судебных приставов полномочиями применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. Документ предполагает внесение поправок в закон «Об органах принудительного исполнения РФ».

14 июня Министерство юстиции подготовило правки в законопроект об уголовно-исполнительной системе, предполагающий расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). Правки затрагивают вопрос применения физической силы, спецсредств (наручников, электрошокеров, палок и газовых устройств) и оружия при задержании осуждённых. Уточняется, что изменения коснутся задержания преступников, которые оказывают сопротивление либо пытаются причинить вред окружающим или себе.