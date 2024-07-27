Вьентьян, 27 июля, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров участвует во встрече глав делегаций министерского заседания Восточноазиатского саммита (ВАС) с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном. Об этом сообщило 27 июля российское внешнеполитическое ведомство.

Telegram-канал МИД РФ Сергей Лавров и Сонексай Сипхандон

Министерство в своём Telegram-канале опубликовало фотографию, на которой изображены Лавров и Сипхандон. Они пожимают друг другу руки в знак приветствия.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров прибыл с визитом в Лаос 25 июля. Его поездка в эту страну завершается 27 июля. В Лаосе глава МИД РФ участвует в ежегодных министерских мероприятиях по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. Российский лидер отметил дружеские отношения между их странами.

В октябре Путин встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине.