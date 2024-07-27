Париж, 27 июля, 2024, 05:59 — ИА Регнум. План Украины по мирному урегулированию, который предложил глава киевского режима Владимир Зеленский, нереалистичен без территориальных уступок. Такое заявление сделал французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCL.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Никто уже не верит в то, что Киев может военным путём вернуть границы к состоянию на 1991 год», — указал эксперт.

Шованси пояснил, что постоянное отступление ВСУ в последние месяцы говорит о том, что украинская армия не владеет ситуацией на поле боя и абсолютно точно не сможет перейти в наступление в ближайшее время.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал Зеленского неспособным к проведению мирных переговоров с Россией.

По его словам, Зеленский способен лишь успешно торговаться с западными союзниками по поводу военной помощи, но не может предложить что-либо для достижения мира. Соскин также указал, что Украине необходимо «переформатирование».

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил о готовности Киева к переговорам с представителями России. Позднее в ведомстве, уточняя слова дипломата, указали на возможность вести переговоры «на определённом этапе».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что Москва открыта для переговорного процесса о мирном урегулировании при соблюдении определённых условий.