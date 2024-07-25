Москва, 25 июля, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Россия открыта для переговорного процесса о мирном урегулировании конфликта на Украине. При соблюдении определённых условий переговоры могут быть возможны с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Россия в целом открыта для переговорного процесса… Нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов», — указал представитель Кремля в ходе брифинга 25 июля.

Песков отметил, что заявления со стороны официальных украинских лиц по поводу возможных переговоров непоследовательны и зачастую принципиально отличаются друг от друга, в связи с чем у Москвы нет окончательного понимания на этот счёт.

Также пресс-секретарь президента обратил внимание на легитимность Зеленского, которую он утратил 20 мая после истечения сроков полномочий. Кроме того, на Украине действует декрет, запрещающий вести какие-либо переговоры с российской стороной.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил о готовности Киева к переговорам с представителями России. При этом позднее в ведомстве, уточняя слова дипломата, указали на возможность вести переговоры «на определённом этапе».

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв, комментируя заявление Кулебы, предположил, что ему во время визита в Пекин было неловко продвигать так называемый «мирный план», предложенный Зеленским, поскольку точка зрения китайской стороны по поводу мирного урегулирования совершенно с ним не совпадает. Сенатор также подчеркнул, что Украина на данный момент не показывает готовности к серьёзному диалогу.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия, при соблюдении которых Москва готова к диалогу о завершении конфликта. Одними из основных условий глава государства назвал вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официальный отказ Киева от планов вступить в Североатлантический альянс.