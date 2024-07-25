Киев, 26 июля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не справится с проведением мирных переговоров с Россией об урегулировании украинского конфликта. Такое мнению выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

ИА Регнум Переговоры, Украина, Зеленский

«Можно уже чётко говорить, что Зеленскому объяснили, что надо уже заканчивать эту бойню. Он не годится для мира… Он себя полностью исчерпал», — заявил он в эфире своего YouTube-канала 25 июля.

По его словам, Зеленский способен лишь успешно торговаться с западными союзниками по поводу военной помощи, но не может предложить что-либо для достижения мира. Соскин также указал, что Украине необходимо «переформатирование».

Как передавало ИА Регнум, 24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил о готовности Киева к переговорам с представителями России. Позднее в ведомстве, уточняя слова дипломата, указали на возможность вести переговоры «на определённом этапе».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что Москва открыта для переговорного процесса о мирном урегулировании при соблюдении определённых условий. При этом он обратил внимание на то, что со стороны официальных украинских лиц по этому поводу поступают непоследовательные и зачастую противоречащие друг другу заявления, в связи с чем у Москвы нет окончательного понимания. Также ряд вопросов вызывает легитимность Зеленского, которую он утратил 20 мая после истечения сроков полномочий, и действующий на Украине декрет, запрещающий вести какие-либо переговоры с российской стороной.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел назвал условия, при соблюдении которых Москва готова к диалогу о завершении конфликта. Одними из основных условий глава государства назвал вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официальный отказ Киева от планов вступить в Североатлантический альянс.