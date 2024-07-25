Экс-советник Кучмы назвал Зеленского непригодным для переговоров с РФ
Соскин: Зеленский не подходит для проведения мирных переговоров с Россией
Киев, 26 июля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не справится с проведением мирных переговоров с Россией об урегулировании украинского конфликта. Такое мнению выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Можно уже чётко говорить, что Зеленскому объяснили, что надо уже заканчивать эту бойню. Он не годится для мира… Он себя полностью исчерпал», — заявил он в эфире своего YouTube-канала 25 июля.
По его словам, Зеленский способен лишь успешно торговаться с западными союзниками по поводу военной помощи, но не может предложить что-либо для достижения мира. Соскин также указал, что Украине необходимо «переформатирование».
Как передавало ИА Регнум, 24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил о готовности Киева к переговорам с представителями России. Позднее в ведомстве, уточняя слова дипломата, указали на возможность вести переговоры «на определённом этапе».
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что Москва открыта для переговорного процесса о мирном урегулировании при соблюдении определённых условий. При этом он обратил внимание на то, что со стороны официальных украинских лиц по этому поводу поступают непоследовательные и зачастую противоречащие друг другу заявления, в связи с чем у Москвы нет окончательного понимания. Также ряд вопросов вызывает легитимность Зеленского, которую он утратил 20 мая после истечения сроков полномочий, и действующий на Украине декрет, запрещающий вести какие-либо переговоры с российской стороной.
14 июня Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел назвал условия, при соблюдении которых Москва готова к диалогу о завершении конфликта. Одними из основных условий глава государства назвал вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официальный отказ Киева от планов вступить в Североатлантический альянс.