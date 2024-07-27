Берлин, 27 июля, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ещё в начале июля предупреждала белорусские власти о серьезных последствиях для Минска в случае, если приговорённого в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера казнят. Об этом 26 июля написал немецкий журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ направляла своему белорусскому коллеге Максиму Рыженкову соответствующее письмо. В нём она пригрозила, что если Минск исполнит решение суда, то этот шаг повлияет на отношения Германии и Белоруссии.

Бербок призывала Рыженкова провести процедуру обжалования приговора и остановить исполнение судебного постановления. При этом, по данным журналистов, она так и не получила ответа от белорусской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Рико Кригер устроил взрыв на железнодорожных путях у станции Озерище в Белоруссии. Его задержали при попытке покинуть республику и улететь в Баку.

Немца обвинили по шести статьям УК Белоруссии: теракт, наёмничество, сотрудничество с иностранной спецслужбой, сопряжённое с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурная деятельность, умышленное повреждение путей сообщения. 20 июля появилась информация о том, что Минский областной суд признал Кригера виновным и приговорил его к высшей мере наказания — смертной казни.

25 июля телеканал «Беларусь 1» показал интервью Кригер, который признался, что действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Для Киева немец фотографировал пусковые установки ракетных комплексов «Искандер» на белорусской территории.

Украинские силовики пообещали ему за это платить 2 тыс. евро в месяц, а также перечислить семье в случае гибели примерно 420 тыс. евро. Немец также заявил, что надеется на помилование.